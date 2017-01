Eupen haalt Brüls terug naar België

Christian Brüls (28) maakt een comeback in de Belgische competitie. De middenvelder die de voorbije maanden op een zijspoor zat bij het Franse Stade Rennes, tekende zonet een contract tot aan het einde van dit seizoen bij Eupen, de club waar het voor Brüls allemaal begon.

Als man van de streek doorliep Brüls er een deel van zijn jeugdopleiding en speelde hij er tussen 2005 en 2008 64 wedstrijden in tweede klasse. Negen jaar later duikt Brüls dus opnieuw op aan de Kehrweg in de hoop zijn carrière opnieuw te lanceren na tal van blessures.