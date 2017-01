PSG verhuurt Jesé aan Las Palmas

De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft zijn Spaanse aanvaller Jesé Rodriguez voor de rest van het seizoen verhuurd aan de Spaanse middenmotor Las Palmas. Dat maakte de club, die gevestigd is op de Canarische Eilanden, dinsdag bekend op haar website. Afgelopen zomer nam PSG Jesé nog over van Real Madrid voor zo’n 25 miljoen euro.

Jesé, die zijn opleiding kreeg bij de Koninklijke, kon in de heenronde in het Parc des Princes nauwelijks potten breken. In 14 optredens - bijna allemaal invalbeurten - kwam de Spanjaard tot slechts twee goals.

Zijn nieuwe club Las Palmas kampeert in de middenmoot van de Primera Division. Het telt na twintig wedstrijden 28 punten en staat daarmee op de elfde plaats.