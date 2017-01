“Zorg tijdens het uitgaan wat beter voor elkaar!”

Brugge / Knokke-Heist - De vondst van het levenloze lichaam van de jonge stadsgids Hendrik van Dale (21) in het ijskoude water van de Brugse Vesten zorgde voor een grimmige déjà vu bij Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Dit is al de vijftiende jongeman in vier, vijf jaar tijd die na een nachtje stappen in het water terechtkwam.” “We kunnen moeilijk alle water in Brugge omheinen”, zegt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. “Maar het drama is het zoveelste bewijs dat alcohol en binnenwater een dodelijke cocktail vormen. Daarom een nieuwe oproep aan de jeugd om goed voor elkaar te zorgen tijdens het uitgaan.”

“Er zijn de laatste vier jaar al zes drenkelingen uit Brugse wateren gehaald”, zegt Van Nuffel. “En het ging steevast om mensen die beneveld waren. Dat bewijst vooral dat de combinatie alcohol, binnenwater en uitgaan een reëel gevaar inhoudt. Dat is ook de reden waarom we mensen oppakken die in staat van dronkenschap verkeren: om anderen te beschermen maar ook henzelf. “

“Het is voor ons al de vijftiende keer in vier, vijf jaar tijd dat we ergens in het land in het water op zoek moesten naar iemand die tijdens het uitgaan in het water was gesukkeld”, zegt Alain Remue. “Sommigen hebben we nooit gevonden. Bij degenen die we wel vonden, ging het steeds om een stom ongeval. Opvallend is dat het altijd jongens zijn. Niet één meisje was erbij.”

De speurder doet een oproep aan de jeugd om bij het uitgaan voor elkaar te zorgen. “Stuur iemand die flink boven zijn theewater is niet alleen de nacht in. Laat altijd een buddy meegaan.” Maar als die gezel zelf ook dronken is, helpt het weinig.

“De Brugse jeugd weet dit al” zegt de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (s.pa). “Omdat we daar preventief al sterk op inzetten. Misschien is het geen toeval dat van de zes drenkelingen in onze stad bijna niemand van Brugge zelf was maar een dagje kwam stappen. Maar we wachten het verslag van het parket af om nieuwe lessen te trekken.”

Altijd jongens

Hendrik Van Dale

Alles wijst erop dat de dood van Hendrik Van Dale een jammerlijk ongeval is. Na een privéfeestje in Brugge wou hij diep in de nacht samen met een vriend nog te voet naar een fuif op het lichtschip Mayflower maar het duo is daar nooit aangekomen.

Wellicht sukkelde Hendrik Van Dale onderweg naar de feestboot in het water. Het traject loopt langs een kilometerslang pad naast de Brugse vesten. Tussen het pad en het water ligt nog een grasberm van 5 à 10 meter breed maar nergens is er een omheining of reling. Deels om het fraaie uitzicht langs de beschermde vesten niet te bederven “maar ook omdat het onmogelijk is om alle wateren in Brugge af te sluiten”, zegt de Brugse korpschef.

“Bij infrastructuurwerken aan onze talrijke wateren, nemen we een nuchtere mens als criterium”, zegt burgemeester Landuyt. “Zo gaan we de reien niet hermetisch afsluiten. Maar aan het jongerencentrum dat vlakbij water ligt, hebben we wel extra bescherming geplaatst.

“Uitgaan en water vormen samen zeker een risicofactor”, bevestigt Remue. “Fuifplekken vlakbij water moeten daarop voorzien zijn. Maar aan de Brugse Vesten passeren dagelijks duizenden mensen. Die plek is perfect veilig. Je kan toch niet elke rivier en elke waterplas afsluiten?”

Fuifboot

Burgemeester Landuyt zelf vindt fuifboten niet zo’n goed idee. “Je zal er geen vinden in Brugge”.

En lichtschip Mayflower dan ? “Die heeft de toelating van de Vlaamse overheid om daar te liggen. Daar heeft de stad Brugge niets aan te zeggen.”

“Wij geven al 25 jaar feestjes op de Mayflower en er is nog nooit iemand in het water gevallen”, zegt de vrouwelijke verantwoordelijke van het lichtschip. “Op het dek zelf voorkomt een hekken rondom de boot dat je in het water kan vallen. Ook de loopbrug is langs beide kanten met een reling afgezet en zijn er ook camera’s. Wij houden de mensen in het oog. Als er te veel tegelijk op de loopbrug staan om te roken bijvoorbeeld, grijpen wij in. We laten overigens geen feestjes toe voor jongeren onder de 25 jaar. En als die twee jongens hier waren aangekomen, hadden ze voor een gesloten deur gestaan want het feestje was gestopt om 4 uur.”