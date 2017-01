Adebayor vindt in Turkije dan toch nieuwe club

De clubloze Emmanuel Adebayor heeft na een half jaar opnieuw een club gevonden. De Togolees tekent bij de Turkse revelatie Basaksehirspor een contract van 1,5 seizoen. Dat bevestigde de Turkse club dinsdag op Twitter.

Voor de 32-jarige Adebayor wordt Basaksehirspor de achtste club in zijn carrière. Via FC Metz (2001-2003) en AS Monaco (2003-2006), kwam de Togolees in 2006 in de Premier League terecht. Daar verdedigde hij de kleuren van Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016). Tussendoor kwam hij in het voorjaar van 2011 ook enkele maanden uit voor Real Madrid.

De 63-voudig international en kapitein van zijn land tekent nu, na een half jaar zonder club, een contract bij revelatie Basaksehirspor. Dat staat in de Turkse Süper Lig verrassend op de tweede plaats, op twee punten van koploper Besiktas. Adebayor was de afgelopen weken met Togo aan de slag op de Africa Cup in Gabon. Het overleefde de eerste ronde echter niet.