Nieuwe walvis gespot voor Belgische kust

Oostende - Op 22 januari werd voor de kust van Oostende een walvissensoort gespot die zich normaal enkel beweegt in tropische wateren. Dat meldt Natuurpunt. Het gaat om de “kleinste potvis” (Kogia sima), een zeer kleine walvis van een tweetal meter lang met een opvallende rugvin.

De kleinste potvis is een zeer kleine, compacte tandwalvis met een maximale lengte van 2,7 meter en een opvallende rugvin. De soort komt normaal voor in subtropische en tropische wateren. Een waarneming in de Noordzee is dan ook erg uitzonderlijk.

De waarneming gebeurde aan boord van de Albatros tijdens een trip van Oostende naar de Oosthinderbank om zeevogels en -zoogdieren te spotten in de Noordzee.

Tijdens de trip werden ongeveer 90 bruinvissen gespot, de meest algemene walvissoort in de Noordzee. “Om 14.30 uur werd ter hoogte van de Kwintebank een walvisachtige waargenomen waarvan onmiddellijk duidelijk was dat het niet om een bruinvis ging”, meldt Natuurpunt. Het dier was groter, de vorm van de rugvin stemde niet overeen met die van een bruinvis en ook het gedrag deed niet meteen aan een bruinvis denken.

“De foto’s van het dier werden rondgestuurd naar een aantal experten die, onafhankelijk van elkaar, tot eenzelfde conclusie kwamen: dit dier was een kleinste potvis. De inplanting, vorm en grootte van de rugvin en ook het stompe voorhoofd en de afstand van de rugvin tot de kop bleken voldoende om de determinatie hard te maken.”

In 2011 spoelde voor het eerst een kleinste potvis aan in West-Europa. Dat gebeurde aan de Engelse kust. Het exemplaar werd weer teruggezet in zee.