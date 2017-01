Farouk Miya wordt voor de rest van het seizoen door Standard aan Moeskroen uitgeleend. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd. De 19-jarige Oegandese aanvallende middenvelder gaat bij de rode lantaarn op meer speelminuten, er werd geen aankoopoptie in de overeenkomst opgenomen.

Miya is nog maar net terug van de Africa Cup in Gabon, waar hij met Oeganda de groepsfase niet overleefde. Het verloor van Egypte en Ghana en speelde 1-1 gelijk tegen Ghana, in die laatste partij scoorder Miya.