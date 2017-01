Zulte Waregem haalt publiekslieveling weg bij AZ

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Nederlandse aanvaller Robert Mühren. Die trof dit seizoen al zes keer raak in de Eredivisie en tekent een contract voor 4,5 jaar, op voorwaarde dat hij deze middag door zijn medische testen raakt.

Mühren genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en Volendam. Bij die laatste ploeg debuteerde hij in 2011 in de eerste ploeg. Na 49 doelpunten in 102 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse ging het in 2014 naar subtopper AZ. Dit seizoen scoorde de sneller spits al zes goals in de Eredivisie in één in de Europa League. Ondanks zijn populariteit bij de fans was hij niet helemaal zeker van een basisplaats.

TRANSFER: Robert Mühren vertrekt per direct naar Zulte Waregem (Bel). Hij tekent daar voor 4,5 jaar.



Later mee op AZ.nl.#DeadlineDay pic.twitter.com/o7jCiK3BMY — AZ (@AZAlkmaar) January 31, 2017

Mühren is een neef Gerard en Arnold Mühren, die in de jaren ‘80 bekendheid verwierven bij onder meer Ajax en de Nederlandse nationale ploeg.