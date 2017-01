Hull City haalt uit met verdediger van Inter

Hull City heeft de Italiaanse verdediger Andrea Ranocchia tot het einde van het seizoen gehuurd van Internazionale. Dat maakten beide clubs dinsdag bekend op hun website. De 21-voudig international heeft in Milaan ook nog maar een contract tot het einde van het seizoen.

De 28-jarige Ranocchia streek in 2010 neer bij Inter, na eerder de kleuren te hebben verdedigd van Arezzo, Genoa en Bari. Bij de Nerazzurri speelde Ranocchia al 175 wedstrijden, maar is hij ook al toe aan zijn derde uitleenbeurt. In zijn eerste seizoen verhuurde Inter Ranocchia aan Genoa, terwijl in de terugronde van vorig seizoen een uitleenbeurt aan Sampdoria volgde.

Hull City staat momenteel op de negentiende en voorlaatste plaats in de Premier League, met zestien punten na 22 wedstrijden.