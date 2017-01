GERUCHTEN. Deze toptransfers staan vandaag nog te gebeuren

Om 23u59 sluit vanavond de transfermarkt. Traditioneel slaat de geruchtenmolen op die laatste dag helemaal tilt, maar dit keer lijkt alles relatief rustig te verlopen. Toch staan er nog een aantal transfers op stapel. We zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

JUPILER PRO LEAGUE

Oostende staat op het punt om twee van zijn spitsen te verhandelen. De kustploeg onderhandelt volop met Wolfsburg om van Landry Dimata (19) de duurste transfer uit haar geschiedenis te maken, wellicht meer dan 5 miljoen. Dimata zou wel meteen terug voor een half seizoen worden uitgeleend aan Oostende. Gohi Bi Cyriac (26) is dan weer op weg naar de Engelse tweedeklasser Fulham. Aangezien Dimata niet definitief vertrekt, mag de topschutter van vorig seizoen wel andere oorden opzoeken. Arabische clubs haakten eerder af op een vraagprijs van 1,5 miljoen, maar de nummer 11 uit de Championship wil wel een inspanning doen.

Tal Ben-Haim

Nog tot 23.59 uur heeft Club Brugge om Tal Ben-Haim (27) los te weken bij Maccabi Tel Aviv. Het dossier van de Israëlische flankspeler werd nieuw leven ingeblazen. Nadat Maccabi eerder een bod van 3,1 miljoen en een tweede bod van rond de 3,5 miljoen weigerde en 4,5 miljoen eiste, deed Club nu een bod van iets minder dan 4 miljoen euro. En dat ziet Jordi Cruijff, technisch directeur van Maccabi, naar verluidt al meer zitten.

In het dossier Kara Mbodj (27) wordt het nog een dag nagelbijten voor Anderlecht. Het geïnteresseerde Leicester City deed gisteren wel een bod van 10,5 miljoen op de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt van Lazio, maar net als het bod op Kara werd ook dat afgewezen. Afwachten dus of de Engelse kampioen nog een demarrage plaatst. Anderlecht leent Stéphane Badji allicht uit aan het Nederlandse Roda JC of het Spaanse Granada. De centrale verdediger Wout Faes trekt op huurbasis naar Heerenveen.

AA Gent heeft na de invasie van zeven nieuwe spelers (en misschien nog een achtste) nog tot middernacht tijd om zijn intussen veel te grote kern, 34 man nog steeds, af te slanken.

BUITENLAND

Moussa Dembele, de spits van Celtic, is op weg naar Londen. Volgens de geruchtenmolen zou hij een contract tekenen bij Chelsea. En dus een directe concurrent worden van Michy Batshuayi. Chelsea zou meer dan 30 miljoen euro veil hebben voor de Franse spits, die dit seizoen al vijf goals scoorde in de Champions League en negen in de Schotse competitie. De entourage van de speler beweert echter dat Dembele enkel in Londen is om een kniescan te ondergaan. Wordt vervolgt...

Het wordt een drukke dag voor Chelsea want de Londense club zou graag Sead Kolasinac van Schalke 04 aan zich binden. De Bosnische verdediger kan ook op ferme belangstelling rekenen van Juventus. Kolasinac moet in Chelsea de opvolger worden van Branislav Ivanovic die naar Zenit Sint-Petersburg trekt.

Luka Milivojevic Foto: BELGAIMAGE

Luka Milivojevic staat op het punt een contract te tekenen bij Crystal Palace, de club van Christian Benteke. De Londense club verkeert in degradatiegevaar en betaalt 15 miljoen euro voor een speler die twee jaar geleden nog overbodig was bij Anderlecht. Hij herlanceerde zijn carrière bij Olympiacos. De Serviër kwam in 2013 samen met zijn landgenoot Aleksandar Mitrovic naar paars-wit, maar kon coach John van den Brom nooit overtuigen. Hij werd eerst verhuurd en later verkocht aan Olympiacos Piraeus. Anderlecht kreeg toen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro voor de middenvelder en bedong geen percentage op een doorverkoop.

En de koopwoede bij Crystal Palace zou met de transfer van Milivojevic nog niet gestild zijn. Er wordt ook nog een poging ondernoemen om Mamadou Sakho van Liverpool te strikken.

Kampioen Leicester City haalt alles uit de kast op Gaston Ramirez weg te halen bij Middlesbrough. Een eerste bod van Leicester City op de Uruguayaanse middenvelder werd geweigerd, maar Leicester zou nog een nieuw bod doen.

Als alles goed gaat ruilt de Italiaanse spits Manolo Gabbiadini vandaag nog Napoli voor Southampton. Met de transfer van de 25-jarige aanvaller zou 17 miljoen euro gemoeid zijn. Door de ontbolstering van Dries Mertens als diepe spits van Napoli kwam Gabbiadini de voorbije maanden relatief weinig aan spelen toe in Napels.

Watford probeert doelman Tim Krul, eigendom van Newcastle en dit seizoen op de bank bij Ajax, terug naar Engeland te halen.

Het Chinese Hebei China Fortune van coach Manuel Pellegrini zou de slag om Real Madrid verdediger Pepe winnen. De bikkelharde Portugese verdediger zou in China 15 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De overgang zou wel pas voor het einde van het seizoen zijn. Het contract van de bijna 34-jarige Pepe loopt dan ook af.

En zoals elke transferperiode duiken opnieuw de geruchten op dat Real Madrid Karim Benzema zou verlappen aan een andere rijke Europese topclub: Chelsea, PSG,