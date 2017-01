Anderlecht laat grote belofte Wout Faes ervaring opdoen in Nederland

Wout Faes wordt door Anderlecht voor de rest van het seizoen op uitleenbasis bij het Nederlandse Heerenveen gestald. Dat maakte de nummer vier uit de Nederlandse Eredivisie dinsdag bekend op de clubwebsite. De 18-jarige Faes staat te boek als een groot talent, er werd geen aankoopoptie in het contract opgenomen.

Jeugdinternational Faes, de kapitein van de beloften van de Brusselaars, ruilde in 2012 de jeugdopleiding van Lierse voor die van Paars-Wit. Hij werd dinsdag medisch gekeurd en speelt de komende maanden dus in Friesland.

“Wout Faes is bij RSC Anderlecht opgeleid en is aan spelen toe””, verklaart Herman Van Holsbeeck. “De toegenomen concurrentie op zijn positie laat het op dit ogenblik niet toe. De club gelooft in het talent en de mogelijkheden van Wout. Hij zal sterker terugkomen uit Nederland om ons volgend seizoen te helpen.”

“Het is mooi dat we Wout voor de rest van het seizoen kunnen toevoegen aan onze selectie”, klinkt het bij technisch manager Gerry Hamstra. “We zochten naar defensieve versterking en zijn daarbij bij hem uitgekomen. Wout geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant in de verdediging kan spelen.”

Heerenveen versterkte zich tijdens de wintermercato ook al met huurling Martin Ødegaard van Real Madrid.