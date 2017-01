Demba Ba wordt uitgeleend door Chinese club aan Besiktas

De Senegalese aanvaller Demba Ba maakt de rest van het seizoen vol bij de Turkse landskampioen Besiktas. Dat maakte de club uit hoofdstad Istanboel dinsdag bekend op haar website. Besiktas huurt de spits van zijn Chinese club Shanghai Shenhua. Het is de tweede keer dat de ex-spits van Moeskroen de kleuren van Besiktas zal verdedigen.

De in Frankrijk geboren en getogen Ba begon zijn carrière bij Rouen (2005-2006). Daarna volgden Moeskroen (2006-2007), Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Besiktas (2014-2015) en Shanghai Shenhua (2015-2017).

Nu trekt Ba dus voor een tweede keer naar Besiktas, dat momenteel opnieuw aan de leiding staat in de Turkse Süper Lig. Bij Shanghai Shenhua moet Ba in de spits plaatsmaken voor de best betaalde voetballer op dit moment, de Argentijn Carlos Tevez. Tevez kwam in december over van Boca Juniors.