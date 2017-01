Porto stalt Sinan Bolat alweer bij nieuwe club

Sinan Bolat hoopt zijn carrière te herlanceren bij FC Arouca, de 28-jarige doelman wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door FC Porto.

De voormalige doelman van Standard trok in 2013 naar Porto, waar hij zich echter nooit kon doorzetten. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan de Turkse clubs Kayserispor en Galatasaray, waarna Porto hem bij Club Brugge stalde. Ook daar kon hij niet overtuigen waarna hij naar Nacional trok. Aan die uitleenbeurt kwam nu dus ook een eind. FC Arouca is zijn nieuwste club en de huidige nummer 11 in de Portugese competitie.

Bolat werd gevormd in Genk, waar hij in het eerste elftal botste op Logan Bailly. Daarop trok hij in 2008 naar Standard waar hij in 2009 meteen kampioen werd. De voormalige Turkse international (4 caps) trok in 2013 naar het grote FC Porto in 2013 maar daar werd hij steevast uitgeleend.