Drie nieuwe spelers op halve dag voor Standard

Standard heeft zich op de laatste dag van de transferperiode versterkt met maar liefst drie spelers: middenvelders Bokandi en Djenepo en aanvaller Bolingi, die alle drie worden gehuurd met optie tot aankoop.

De 24-jarige Merveille Bokadi is een Congolese international die momenteel uitkomt voor het Congoles TP Mazembe. De middenvelder wordt gehuurd, maar de Rouches bedongen ook een aankoopoptie. Bij datzelfde Mazembe visten de Luikenaars daarnaast Jonathan Bolingi op. De 22-jarige komt eveneens op huurbasis over, ook hier is een aankoopoptie voorzien.

De derde nieuwkomer vandaag bij de Rouches is Moussa Djenepo, een 18-jarige Malinees die (mét aankoopoptie) gehuurd wordt voor de rest van het seizoen. De aanvallende middenvelder komt over van Yeelen Olympique, een Malinese voetbalacademie.

“Moussa is een zeer veelbelovende jonge offensieve middenvelder”, klinkt het bij technisch directeur Olivier Renard. “Met het oog op de toekomst zullen we nu de kans krijgen om Moussa de komende maanden te testen op voetbalvlak, maar ook op het vlak van zijn aanpassing aan een nieuwe omgeving. Nadien zullen we bekijken of we onze samenwerking zullen voortzetten.”

Drukke dagen

Het zijn drukke transferdagen aan de boorden van de Maas, want maandag rondden de Rouches al de komst van Dieumerci Ndongala (AA Gent) en de Oekraïense belofteninternational Valeriy Luchkevych (Dnipro) af en lieten ze jeugdproduct Martin Remacle naar Torino en Isaac Mbenza naar Montpellier vertrekken. Dinsdag verhuurden ze Farouk Miya aan Moeskroen.