Deze vrouw ontdekt de makkelijkste truc om slanker te lijken op een foto

Er het ene moment superslank uitzien en luttele seconden later iets voller? Het hangt af van de je panty’s, zo bewijst de Britse studente en jonge mama Milly Smith (23) met een compilatiefoto op haar Instagrampagina.

Op het linkse kiekje zien we de vrouw poseren mat haar panty’s hoog opgetrokken. De zwarte band aan de kousen creëert de illusie van een platte buik, smalle taille en zelfs een thigh gap. Op de rechtse foto laat ze de verstevigende band aan de panty’s zakken tot net onder haar buik en oogt die voller.

Vijf seconden

“Hetzelfde meisje op dezelfde dag en op hetzelfde moment”, schrijft ze bij de beelden. “Dit is geen transformatie waar gewichtsverlies noch promo voor een bepaald dieetmerk is mee gemoeid. Ik voel me comfortabel bij het zien van beide foto’s. De ene is niet minder waard dan de andere. Geen enkel beeld doet me net meer of minder mens voelen. We zijn zo blind voor hoe een echt lichaam eruit ziet. Zo blind op het vlak van schoonheid dat mensen mij minder aantrekkelijk zouden kunnen vinden omdat ik na vijf seconden van pose ben gewisseld. Hoe waanzinnig belachelijk is dat?”, voegt ze eraan toe.



“Ik hou ervan om zulke foto’s te maken. Het helpt me om negatieve gedachten te relativeren. Vergelijk niet, leef gewoon voor jezelf. Er is niemand op deze planeet die er exact hetzelfde uitziet en dat is fantastisch. De wereld heeft geen behoefte aan nog een kopie, hij heeft jou nodig. We zijn het waard”, staat er nog te lezen. De bewuste foto is niet de eerste waarop Smith met haar houding experimenteert.

Weg cellulitis

Op andere kiekjes demonstreert ze hoe bepaalde poses een vertekend beeld geven van hoe je er echt uitziet. Ze testte ook al bepaalde apps uit die haar lichaamsplooien gladstrijken. “Ik prutste vijftien seconden met een makkelijke app en gomde mijn cellulitis uit. Kan je je inbeelden hoe een lichaam eruit ziet als er uren werd aan gewerkt?”, laat de vrouw weten in een ander bijschrift.