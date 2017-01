Rivaldo was even op bezoek bij zijn oude club FC Barcelona. De Gouden Bal van 1999 gaf op La Masia tips aan de spelers van Barça B om vrije trappen te nemen. Rivaldo speelde van 1997 tot 2002 voor Barcelona en scoorde meer dan 100 goals voor de club. Hij was een echte vrijschopspecialist en op zijn 44e kan hij het nog steeds.