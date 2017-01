Burgemeester Ans neemt ontslag na Publifin-affaire

Stéphane Moreau, de spilfiguur in de Publifin-affaire, neemt ontslag als burgemeester van Ans “om te anticiperen op de recente beslissingen van de Waalse regering”. Zo laat hij in een mededeling weten. Moreau was burgemeester sinds de lente van 2011. Hij wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Grégory Philippin, huidig schepen van Openbare Werken.