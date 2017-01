Renner kan enkel dankzij ultieme reflex doodsmak van brug in ravijn vermijden

Hallucinante beelden uit de Santa Barbara Road Race in Californië. De organisatie had het lumineuze idee om de streep net achter een brug te leggen, boven een ravijn van meer dan negen meter diep. Maar toen de renners in volle sprintvoorbereiding over de brug raasden, gebeurde het onvermijdelijke: een valpartij. Mike Allec van het Carefast/Storck Cycling Team kon de gevallen renners voor hem niet meer ontwijken, ging zelf over kop en werd op de betonnen balustrade gekatapulteerd. Enkel dankzij een ultieme reflex kon hij zich vastgrijpen en een diepe val vermijden...