Boëtius in Genk voor medische testen

Flankaanvaller Jean-Paul Boëtius (Basel, ex-Feyenoord) ondergaat momenteel medische tests bij KRC Genk. Boëtius (22) werd vanochtend samen met TD Dimi de Condé gespot aan de Luminus Arena. Genk onderhandelt nog steeds met Basel over een huurovereenkomst.

Tussen 2012 en 2015 speelde Boëtius voor het eerste elftal van Feyenoord. Daar scoorde hij in 96 wedstrijden 20 keer en was hij goed voor 17 assists. In de zomer van 2015 verkaste hij voor vier seizoenen naar FC Basel, maar daar krijgt hij weinig speelkansen. Coach Stuivenberg zou wel wat in hem zien. Hij had de jonge Nederlander nog onder zijn hoede bij Jong Oranje.