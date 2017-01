AA Gent laat Lucas Schoofs rijpen in tweede klasse

AA Gent heeft de overbodige middenvelder Lucas Schoofs voor de rest van het seizoen verhuurd aan 1B-club OH Leuven. Dat bevestigden de Leuvenaars op hun website. Schoofs, die geen familie is van Rob Schoofs, kwam afgelopen zomer over van Lommel United, maar kon zich niet doorzetten in de Ghelamco Arena.

Na een sterk seizoen bij Lommel United in tweede klasse legde AA Gent in de zomer van 2015 Lucas Schoofs al vast. De Limburger mocht nog een seizoen bij zijn opleidingsclub blijven, maar sloot afgelopen zomer aan bij de Buffalo’s.

De 20-jarige Schoofs kwam in de heenronde maar tot één invalbeurt voor AA Gent, in augustus in de terugwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Europa League tegen het Roemeense Viitorul Constanta.

Zijn nieuwe club, OH Leuven, staat in de tweede periode van de Proximus League momenteel op een zevende plaats.