Belfodil vrijgesproken voor rode kaart op Anderlecht, wel schorsing voor Mladenovic

De Geschillencommissie van de voetbalbond heeft Ishak Belfodil dinsdag vrijgesproken van een sanctie. De spits van Standard Luik keek na zijn rode kaart van zondag in het duel tegen RSC Anderlecht (0-0) aan tegen drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 800 euro boete, maar de Geschillencommissie oordeelde dat de uitsluiting voldoende was. Filip Mladenovic krijgt één speeldag voorwaardelijke schorsing.

Het Bondsparket vorderde maandag drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, voor Belfodil, die in het slot van de kraker op het veld van RSCA door scheidsrechter Bart Vertenten werd uitgesloten voor "een trapbeweging richting Tielemans". De Bondsprocureur oordeelde dinsdag ter zitting dat de beelden duidelijk waren. "Uit frustratie trapte Belfodil vrijwillig naar zijn tegenstander", zei de procureur.

Een zichtbaar verbouwereerde Belfodil stelde dat hij enkel de bal wou wegtrappen om tijd te rekken. "Als je de beelden bekijkt, zie je dat ik mijn blik steeds richt op de bal. Ik raak de speler ook niet en trap in de lucht. De hele bank van RSCA veert recht, de scheidsrechter stond duidelijk onder druk", verklaarde de spits van de Rouches.

Pierre Lochte, juridisch directeur van Standard, trad Belfodial bij. "Hij heeft niet de intentie om iemand te raken en er was ook geen contact. Bovendien was het Thelin die in de buurt van Belfodil was, niet Thielemans, zoals Vertenten opneemt in zijn verslag. De ref heeft de fase dus duidelijk niet goed gezien. De tegenstander reageert ook niet op de trap, waaruit duidelijk blijkt dat hij niet geraakt is. De fase had bestraft kunnen worden met een gele kaart voor een poging tot tijd rekken, rood en een schorsing zijn overdreven", pleitte Lochte.

De Geschillencommissie gaf Belfodil en Lochte gelijk. "Belfodil had de fysieke integriteit van de tegenstander wel in gevaar kunnen brengen, aangezien die met de hand naar de bal gaat. Omdat de speler zo dicht bij zijn tegenstander stond, had Belfodil die trap niet moeten doen. Uit de tv-beelden kan echter niet opgemaakt worden met welke intentie Belfodil trapte. Er is dus gegronde twijfel over de fase, waardoor een sanctie zich niet opdringt", laat de commissie optekenen.

Mladenovic, die al na twee minuten van het veld gestuurd werd in diezelfde wedstrijd, krijgt een dag schorsing met uitstel.

Na een opstootje met Alexandru Chipciu kreeg Mladenovic streng rood van scheidsrechter Bart Vertenten, die de kaart toonde op aangeven van zijn lijnrechter. “Mladenovic gaf een armslag in de richting van het hoofd van de tegenstander”, noteerde Vertenten in zijn rapport. In de slotfase werd ook Belfodil uitgesloten voor natrappen op Isaac Kiese Thelin.

De betwiste fase in kwestie: