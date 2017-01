KV Mechelen verhuurt Ljuban Crepulja voor één jaar aan FC Shakhtyor Soligorsk. Die club werd afgelopen seizoen tweede in de Wit-Russische competitie na BATE Borisov, en speelt Europa League. Middenvelder Crepulja kwam een jaar geleden in de wintertransferperiode naar Malinwa, maar speelde op twaalf maanden amper vier wedstrijden voor de Maneblussers: één in de competitie en drie in de beker.