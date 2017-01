Vluchtelingen van ‘genocide waar nog niemand van gehoord heeft’ worden naar afgelegen pirateneiland gedeporteerd, dat bij vloed overstroomt

Begin januari was de wereld in shock toen het levenloze lichaam van Mohammed Shohayet gevonden werd in de modder. De 16 maanden oude peuter behoort tot de Rohingya, een volk dat in Myanmar het slachtoffer is van een genocide. Maar nu blijkt dat ze ook in Bangladesh niet meer welkom zijn.

De Rohingya worden beschouwd als de meest vervolgde en onderdrukte minderheid ter wereld. De overheid van Myanmar beschouwt hen als immigranten uit Bangladesh, hoewel de Rohingya al generaties lang in het gebied leven. Ze proberen weg te vluchten, onder andere naar Bangladesh. Dat is ook wat de familie van Mohammed wilde doen.

LEES OOK: De nieuwe Aylan: peuter sterft terwijl familie wegvlucht van ‘genocide waar nog niemand van gehoord heeft’

Mohammed Shohayet

Het verhaal van Mohammed en zijn familie is maar één van de vele tragische verhalen van Rohingya-families die Myanmar proberen te ontvluchten. Volgens de International Organization for Migration zijn de voorbije maanden al minstens 50.000 mensen de grens tussen Myanmar en Bangladesh overgestoken. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Thengar Char

Maar ook in Bangladesh zijn de Rohingya niet welkom. De regering wil er tienduizenden Rohingya-vluchtelingen ‘herhuisvesten’ voordat zij weer worden uitgezet naar Myanmar. In totaal gaat het om zo’n 69.000 vluchtelingen die men wil droppen op het onbewoonde ‘eiland’ Thengar Char. Dat is eigenlijk niet meer dan een zandplaat in de Golf van Bengalen, die bij elke vloed of regenbui onder water loopt.

LEES OOK: De Rohingya: het volk dat nergens naartoe kan

Bangladesh stelde de omstreden verhuizing eerder voor in 2015. Dat leidde toen echter tot een storm van kritiek door mensenrechtengroepen, maar de regering vreest dat de Rohingya problemen veroorzaken als ze zich vermengen onder de lokale bevolking. Daarnaast speelt het ook het feit dat de opvangkampen nabij de stranden van Cox’s Bazar liggen een rol. De stranden zijn namelijk belangrijke toeristische attracties.

Dit keer is het de regering serieus. Ambtenaren zijn bezig met lijsten op te maken van geregistreerde en niet-geregistreerde vluchtelingen. Geselecteerde groepen zullen vervolgens tijdelijk worden gehuisvest op Thengar Char. Daarna worden ze teruggestuurd naar Myanmar.

“Deportatie”

Mensenrechtenorganisaties beschouwen deze maatregel als een vorm van deportatie. Thengar Char is in essentie niet meer dan een 2.430 hectare groot stuk slijkt aan de rand van de delta van de Meghna. Er zijn geen wegen of andere infrastructuren. Bij vloed en tijdens de befaamde moessonregens staat het ‘eiland’ grotendeels onder water.

Thengar Char zou volgens AFP echter alleen in de winter toegankelijk zijn en een toevluchtsoord voor piraten zijn. “Het is een afschuwelijk plan om mensen daarheen te sturen om te gaan wonen.” Maar dat spreekt een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen. “Als die plek niet leefbaar is, zal de regering hem leefbaar maken.”