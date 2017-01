Hotelgasten kunnen kamer niet in nadat hackers hun digitale sleutels onbruikbaar maken

Het Romantik Seehotel Jägerwirt in Turrach, in de Oostenrijkse Alpen. Foto: AP

Hackers hebben het leven van tientallen gasten van een Oostenrijks hotel zuur gemaakt, door hun digitale ‘keycards’ onbruikbaar te maken. Daardoor konden ze hun kamer niet in. De directie van het Romantik Seehotel Jägerwirt in Turrach heeft meteen een drastische beslissing genomen: opnieuw ouderwetse sloten installeren.

Op het moment dat de hackers toesloegen, waren 180 gasten aanwezig in het hotel. “We waren volgeboekt”, aldus directeur Christoph Brandstaetter aan de Oostenrijkse nieuwssite ‘The Local’. “We hadden geen keuze dan in te gaan op de vraag van de hackers om losgeld te betalen.” Uiteindelijk hoestte het hotel 1.500 euro op, in bitcoins, een digitale munt.

Het hotel is uiteindelijk drie keer slachtoffer geworden van hackers. De eerste keer dat het systeem werd gekaapt, weigerde Brandstaetter nog te betalen. “Het herstellen van het systeem kostte toen enkele duizenden euro’s. En we kregen geen geld terug van de verzekering omdat de schuldigen niet konden worden gevonden.”

Wanneer het hotel daarna nog een keer gehackt werd, was het dus goedkoper en sneller om de hackers geld te geven. Niet zo’n al te beste beslissing, want daardoor sloegen de hackers nog een derde keer toe. Ditmaal konden de hotelmedewerkers wel de aanval voorkomen, door hun computers los te koppelen van het internet. Toch was het de druppel te veel. Om toekomstige aanvallen te vermijden, heeft het hotel nu besloten om de elektronische sloten te verwijderen en de deuren gewoon weer op slot draaien met een echte sleutel.“Net zoals toen het hotel 111 jaar geleden opende”, aldus de directeur.

Ransomware

“We weten dat andere hotels ook zijn aangevallen door de hackers, en dat die ook de geldsom hebben betaald”, luidt het nog. Kurt Berghs van het Belgische computerbeveiligingsbedrijf VASCO Data Security waarschuwt hoteleigenaars alvast om nooit losgeld te betalen. “Zelfs als je de gevraagde som op tafel legt, blijft je computer immers geïnfecteerd. Ook Belgische bedrijven moeten op hun hoede zijn. Zogeheten ‘Ransomware’, dat bestanden op je computer gijzelt door ze te versleutelen, wordt steeds professioneler.” Als je computer geïnfecteerd is, ontkoppel hem dan onmiddellijk van het netwerk en herinstalleer hem volledig, klinkt het nog.