Opmerkelijk: Chinezen sturen overbodige Australiër naar Inter

Een opmerkelijke transfer in Italië: topclub Inter huurt de Australiër Trent Sainsbury tot het einde van het seizoen van het Chinese Jiangsu Suning.

De 25-jarige Australische verdediger is het slachtoffer van de nieuwe regelgeving omtrent het maximale aantal buitenlanders in de Chinese competitie. Bij Jiangsu Suning staan Ramires, Alex Teixeira en Roger Martínez onder contract, en er mogen slechts drie buitenlanders tegelijk op het veld staan.

Een geluk bij een ongeluk is het feit dat zowel Jiangsu Suning als Inter eigendom is van de Suning Appliance Group. Sainsbury mag zo de rest van het seizoen uitmaken in Milaan, waar hij de opvolger is van Andrea Ranocchia. De 28-jarige verdediger verkaste op huurbasis naar Hull City.