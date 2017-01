Assistent-coach Van Rumst (Waasland-Beveren) is één week geschorst

Brussel - Johan Van Rumst, de T3 van Waasland-Beveren, mag zaterdag tijdens de degradatietopper tegen KAS Eupen niet in de dug-out van het Kehrwegstadion plaatsnemen. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) schorste Van Rumst voor één week naar aanleiding van een incident in de partij bij Club Brugge (2-1).

Volgens vierde official Wim Smet, die scheidsrechter Bram Van Driessche afgelopen woensdag bijstond in het Jan Breydelstadion, maakte Van Rumst een overdreven wegwerpgebaar nadat hij het niet eens was met een scheidsrechterlijke beslissing. De T3 van Waasland-Beveren beweert niets gedaan te hebben en schuift de hete aardappel door naar één van zijn collega’s van de technische staf.

“De commissie is van oordeel dat Van Rumst geen bewijs aanbrengt dat het scheidsrechtersverslag of de stelling van de vierde official zou kunnen ontkrachten. In het verleden uitte hij al kritiek en verwijten aan het adres van de wedstrijdleiding”, stelde de Geschillencommissie.

Het strafvoorstel van het Bondsparket, een week schorsing en 400 euro boete, wordt bestendigd. Waasland-Beveren en Van Rumst kunnen nog in beroep gaan tegen de sanctie. .