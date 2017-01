Kara reageert op beledigingen en racistische verwijten: “Men stelt me voor als de slechterik, maar...”

Anderlecht-verdediger Kara Mbodj heeft via Twitter gereageerd op de berichten als zou de Senegalese verdediger een vertrek naar Premier League-club Leicester willen forceren. “Ik geef mezelf elke wedstrijd bij paars-wit 300%, ik hou van de club en haar supporters.”

Kara: “Alvorens je me veroordeelt of beledigt: even aandacht. Jullie hebben niet alle informatie en in tegenstelling tot wat gezegd wordt, heb ik geen breuk veroorzaakt. Ik ben een PROF en tot op heden heb ik bij elke club waar ik speelde mijn contract gerespecteerd. Men stelt me voor als de slechterik, verschillende mensen profiteren daarvan om me te beledigen of racistische berichten te sturen. Ik ga er elke match voor de volle 300% voor bij Anderlecht, ik hou van de club en de supporters. Geloof niet alles dat in de pers verschijnt.”

Kara toonde op Twitter ook een voorbeeld van de verwijten die hij te verwerken kreeg:

Onze krant schreef eerder dat Kara na de uitschakeling de Afrika Cup voorlopig in Afrika blijft, omdat hij niet tevreden is omdat Anderlecht een bod van 10 miljoen euro van Leicester City op de Senegalees afwees. Een versie van de feiten die de verdediger zelf nu dus ontkent. Leicester blijft intussen geïnteresseerd, want het bod van 10,5 miljoen dat de Premier League-club gisteren deed op de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt van Lazio werd - net als een eerder bod op Kara - afgewezen. Het blijft dus afwachten of de Engelse kampioen nog een demarrage plaatst.