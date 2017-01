Genk haalt voormalig toptalent van Feyenoord

KRC Genk bereikte een akkoord met FC Basel over Jean-Paul Boëtius (*22/3/1994). De transfer dient enkel nog administratief afgerond te worden. De Nederlandse flankspeler wordt gehuurd tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie.

Genk meldt: “Jean-Paul is snel, technisch sterk en kan zowel op de linkerflank als rechts uit de voeten. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord, vanaf zijn 18de trad hij aan bij het eerste elftal. Hier was hij in drie seizoenen goed voor 96 wedstrijden, 20 goals en 17 assists. “

“In 2014 debuteerde Boëtius bij de Nederlandse nationale ploeg. Ervoor maakte hij deel uit van Jong Oranje, waar hij samenwerkte met Albert Stuivenberg. In 2015 zette hij de stap naar de Zwitserse landskampioen FC Basel waar hij 7 keer scoorde in 23 wedstrijden.”

“Jean-Paul legde vandaag zijn medische tests af in Genk. Vanaf morgen sluit hij aan bij de spelersgroep. De officiële voorstelling volgt op een later moment.”