Israeliër zit op vliegtuig richting Brugge, transfer nog niet rond.

Nog tot 23.59 uur heeft Club Brugge om Tal Ben-Haim (27) los te weken bij Maccabi Tel Aviv. De Israeliër zit op het vliegtuig richting Brugge, maar de transfer is nog niet rond. Momenteel wordt er onderhandeld op clubniveau. Maccabi wil hem enkel laten gaan als er goede vervanger is. Er wordt dus koortsachtig gezocht naar een waardige flankspeler.

Nadat Maccabi eerder een bod van 3,1 miljoen en een tweede bod van rond de 3,5 miljoen weigerde en 4,5 miljoen eiste, deed Club een bod van iets minder dan 4 miljoen euro. Er is een akkoord over de prijs, een vervanger vinden is een ander paar mouwen. Club heeft nog enkele uren tijd om de transfer af te ronden.