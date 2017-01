Kameroense spelers loven aanpak van coach Hugo Broos

Donderdag speelt Kameroen zijn halve finale van de Africa Cup. Het team onder leiding van Hugo Broos neemt het dan in het Gabonese Franceville op tegen Ghana. Volgens de Kameroense spelers komt het succes niet uit de lucht vallen. Zij zijn vol lof over de aanpak van de Belgische trainer.

“Onze coach heeft de teugels opnieuw strakker aangehaald”, vertelde aanvaller Edgar Salli dinsdag na afloop van de training. “Het is niet dat er voordien geen discipline heerste in onze groep, maar onder Broos hebben we extra stappen gezet. En in het voetbal is het zo dat discipline de basis is van succes.”

“De trainer betrekt ook de hele spelersgroep bij het toernooi”, vervolgde de 24-jarige spits van het Duitse Nürnberg. “Hierdoor geeft iedereen zich steeds op training voor honderd procent. Deze gezonde concurrentie doet ons matchen winnen.”

Middenvelder Arnaud Djoum speelde in de kwartfinales zijn eerste minuten van het toernooi. Toch voelde de 27-jarige Belgische Kameroener, die een verleden heeft bij Brussels en Anderlecht, zich onmiddellijk in zijn sas. “De coach zorgt ervoor dat elke speler klaar is voor de match”, aldus de speler van het Schotse Heart of Midlothian. “Het zou mij niet verbazen mocht hij ook voor de halve finales een verrassing in petto hebben. Iedereen is enorm gemotiveerd om die partij te spelen.”

Woensdag strijden Burkina Faso en Egypte om de andere finaleplaats. .