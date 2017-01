Omar El Kaddouri ruilt Napoli voor Empoli

De Marokkaanse aanvaller Omar El Kaddouri verlaat Napoli voor Empoli. Dat maakten beide teams dinsdag bekend. De 26-jarige El Kaddouri heeft een contract getekend tot juni 2021. Een transferbedrag werd niet meegedeeld.

El Kaddouri werd geboren in België en kreeg zijn jeugdopleiding bij Diegem Sport en Anderlecht. Nog voor zijn achttiende verjaardag trok hij naar Italië. Na omzwervingen in de lagere reeksen verkaste hij in augustus 2012 naar Napoli. Maar dit seizoen kwam de spits, die tussendoor ook al twee jaar aan Torino werd uitgeleend, nog maar weinig aan spelen toe in het team van Dries Mertens.

El Kaddouri telt 26 selectie bij de Marokkaanse nationale ploeg. Hij maakte deel uit van de Marokkaanse selectie die op de Africa Cup uitgeschakeld werd in de kwartfinales. In het verleden verzamelde El Kaddouri ook twee caps voor de Belgische beloftenploeg.