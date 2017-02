Radja Nainggolan heel eventjes bij Juventus

Radja Nainggolan is hot in Italië, zo bleek maandag opnieuw. Op het jaarlijkse gala van de Italiaanse spelersvereniging AIC werd hij in de bloemetjes gezet, want hij maakte deel uit van de Ploeg van het Jaar 2016 en kreeg daarvoor een award.

De AS Roma-middenvelder waande zich even een Juventus-speler, want acht ‘ploegmaats’ komen van de Oude Dame: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pjanic, Pogba (nu Manchester United), Dybala en Higuain. De andere twee – Koulibaly (ex-Genk) en Hamsik – zijn van Napoli.