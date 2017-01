Britse regering excuseert zich postuum voor duizenden veroordeelde holebi’s

Duizenden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen die in het verleden veroordeeld waren, hebben gratie gekregen omdat die seksuele delicten intussen zijn afgeschaft. De Britse regering heeft daarvoor een nieuwe wet uitgevaardigd.

De nieuwe wet, ook wel de ‘Alan Turing Wet’ genoemd, geldt als een verontschuldiging van de Britse regering tegenover de duizenden holebi’s die indertijd veroordeeld werden voor seksuele relaties met mensen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit werd in Engeland en Wales in 1967 gedecriminaliseerd.

“Einstein van de wiskundigen”

Alan Turing was een Britse wiskundige en informaticapionier. Hij kreeg in december 2013 postuum gratie, meer dan 60 jaar na zijn veroordeling wegens zijn homoseksualiteit. Turing speelde een beslissende rol in het kraken van de nazi-codes. Turing, beschouwd als de “Einstein van de wiskundigen”, stierf in 1954 op amper 41-jarige leeftijd. Hij stierf aan een cyanidevergiftiging. Officieel luidt het dat hij zelfmoord pleegde, maar daar wordt steeds meer aan getwijfeld. Mogelijk ging het om een ongeval.

Het Britse persbureau PA schat dat de gratie tot 100.000 mannen betreft die veroordeeld werden tussen 1885 en 2003, toen de laatste antihomowetten geschrapt werden. Andere bronnen spreken van 65.000 mensen, van wie er nog 15.000 in leven zijn. Een ander bekend slachtoffers is schrijver Oscar Wilde (1854-1900), die in 1895 wegens “onzedelijke handelingen” werd opgesloten.

De Britse staatssecretaris van Justitie Sam Gyimah zei dinsdag dat het “waarlijk een gedenkwaardige dag” is.