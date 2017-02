Anderlecht verrast met ‘Sylveir den Beir’

Anderlecht zorgde op de laatste dag van de transfermarkt nog voor een verrassing. Paars-wit legde Westerlo-spits Sylvère Ganvoula (20) vast tot 2021, maar laat hem nog tot juni in Het Kuipje. Zo doen de Kemphanen voor het eerst in jaren een lucratieve transfer. Ganvoula is nog wel een erg ruwe diamant, de vraag is of RSCA hem helemaal geslepen krijgt.