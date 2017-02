Supersub Mühren (AZ) naar Essevee

Zulte Waregem heeft dan toch nog zijn nieuwe centrumspits gevonden: Robert Mühren. De 27-jarige Nederlander komt over van AZ en tekende een contract tot juni 2021 aan de Gaverbeek. Zulte Waregem zag een eerdere piste met een speler uit de Ligue 1 afspringen. Essevee was al een maand bezig aan het dossier van Mühren om hem komende zomer transfervrij te halen van AZ, maar door de beslommeringen met de andere piste kwam de transfer in een stroomversnelling.