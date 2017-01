Cyriac trekt naar Engelse tweede klasse: “Ik ben een spits. Ik ben snel.”

De Engelse tweedeklasser Fulham verlost Gohi Bi Cyriac van zijn bankzittersstatuut bij KV Oostende. Het huurt de spits van KVO tot het einde van het seizoen.

Fulham bevestigde de komst van de Ivoriaanse aanvaller dinsdagavond op de clubwebsite: “We zijn blij de transfer van Gohi Cyriac te kunnen aankondigen. De aanvallers wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.” De Engelse tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie.

“Ik ben heel blij dat ik hier ben”, reageerde Cyriac op de website van zijn nieuwe club. “Al van jongs af aan droom ik ervan om in de Premier League te komen, en ik geloof dat dat met deze club kan.” Cyriac omschrijft zichzelf als “een spits, ik ben snel, en mijn enige doel is doelpunten scoren. Ik hoop dat ik dat kan doen voor Fulham, zodat we een goed seizoenseinde kunnen beleven.”

Cyriac brak door bij het Ivoriaanse ASEC Mimosas, waar zijn talent in januari 2009 werd opgemerkt door Standard. Na 3,5 seizoenen bij de Rouches trok hij naar aartsrivaal Anderlecht, maar daar werd hij nooit onbetwist titularis. In 2015 volgde dan een overgang naar KV Oostende, waarvoor hij 14 doelpunten scoorde in 33 wedstrijden. Als Ivoriaans international scoorde de 26-jarige tot op heden één doelpunt in zes interlands.