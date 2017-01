Baptiste Guillaume stoot met Straatsburg door in Coupe de France

Straatsburg bekert voort in de Coupe de France. De tweedeklasser versloeg dinsdag in de zestiende finales amateurclub Le-Poiré-sur-Vie met 0-1.

Gragnic (9.) scoorde vroeg in de match het enige doelpunt. Baptiste Guillaume viel in het slot in om de zege veilig te stellen.

Voor Nantes en Guillaume Gillet zit het bekertoernooi erop. Nantes verloor met het kleinste verschil op bezoek bij Rijsel. Corchia (81.) trapte in de slotfase de 1-0 binnen op strafschop. Gillet bleef negentig minuten op de bank. .