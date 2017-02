ANALYSE. Het rapport van onze voetbalredactie: welke club heeft de beste transfers gedaan?

Dinsdagnacht om middernacht sluit de transfermarkt. Liefst 138 transfers, in (66) en uit (72), werden er afgehandeld en elke ploeg denkt zich versterkt te hebben. Voor ons is KRC Genk de grote verliezer. De Limburgers streken voor hun goudhaantjes Wilfred Ndidi en Leon Bailey veel geld op maar staan sportief zwakker. Hierbij vindt u een overzicht met daarbij onze appreciatie per ploeg.