Kompany en Vieira krijgen Odjidja niet warm voor transfer naar New York City

Vadis Odjidja (27) was druk gesolliciteerd in deze winterse transferperiode. Niet alleen AA Gent stak zijn licht op, ook het Amerikaanse New York City FC was fel geïnteresseerd. Coach Patrick Vieira belde zelfs persoonlijk naar Odjidja en ook Vincent Kompany hield een pleidooi voor die transfer. New York City is immers een zusterclub van Manchester City.

Vadis was weliswaar vereerd – New York wilde van hem één van de drie buitenlanders maken die het salarisplafond mogen overstijgen – maar bedankte. De middenvelder heeft nog Europese ambities en hij is zijn huidige ploeg Legia Warschau erg dankbaar voor de kans die ze hem gaf. De Belg schitterde in de Champions League en wil nu ook doorstoten in de Europa League tegen Ajax. Bovendien is hij genomineerd voor een individuele trofee in Polen en wilde Legia hem niet kwijt.