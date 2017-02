Ouders verdronken Hendrik (21) ontroostbaar: “Hij leefde als een rockster”

Brugge - “Onze zoon mocht maar 21 jaar worden, maar ­iedere dag van zijn korte leven heeft hij gelééfd op de manier dat hij dat wou.” De ouders van de verdronken Bruggeling Hendrik Van Dale (21) reageren verslagen op het plotse overlijden van hun zoon. “Hendrik was een artiest. Hij gedroeg zich als een rockster. Het is moeilijk te vatten dat één ongelukkige ­misstap hem nu fataal werd.”

Een artiest. Een excentriekeling. Maar ook een heel bevlogen, sociale jongen. Iemand die niets liever deed dan genieten van het leven. Zo wordt Hendrik Van Dale volgens zijn ouders in Brugge het best omschreven. Mama Veronique (51) en vader Mike (44) konden het gisteren nog steeds niet vatten dat hun 21-jarige zoon er van de ene op de andere dag plots niet meer is. Een feestnacht met vrienden in het centrum van de stad is hem ­afgelopen weekend fataal geworden. “Onze zoon werd maar 21 jaar oud”, zegt de moeder, terwijl ze nog maar eens op Facebook al zijn foto’s ­bekijkt. “Elke dag van zijn korte leven heeft Hendrik geleefd op de manier zoals hij dat wou. Als een rockster. Zo kleedde hij zich én ­gedroeg hij zich.”

The Libertines, met onder meer Carl Barât (r.) en Pete Doherty, herdenken Hendrik (l.) met een post op Facebook. “We zijn ongelofelijk verdrietig te horen dat Hendrik is gestorven. Hij was een prachtige jongeman bij wie we graag hoorden”, schreven ze. Foto: rr

Hij keek ook op naar grote rocksterren als Pete Doherty van de Libertines, die hij ­volgde op Europese concerten. De band, die Hendrik kende, postte gisteravond nog een ­eerbetoon aan hem.

Stevig feestje

Hendrik, een populaire en fervente stadsgids in Brugge en Antwerpen, was twee ­dagen spoorloos na een feestje vrijdagavond in het huis van zijn vriend. Zijn lichaam werd maandagmorgen door duikers teruggevonden in het water van de ringvaart, de plek waar hij het laatst werd gesignaleerd. “We zijn altijd een klein beetje blijven hopen”, zegt vader Mike. “Zelfs toen we hoorden dat er een lichaam was gevonden. Misschien was het wel iemand anders ... Al weet je op dat moment natuurlijk beter. Vanmorgen (gistermorgen, nvdr.) ging ik zijn slaapkamer toch nog eens binnen, in de hoop dat hij er in bed zou liggen. Ik vrees dat dat gevoel wel nog een tijdje zal blijven hangen.”

De ouders vernamen ondertussen dat hun zoon zaterdagavond een feestje had gebouwd. Zoals twintigers dat doen, werd er aardig wat gedronken. Volgens de aanwezige vrienden had hij in het begin van de avond ook één xtc-pilletje genomen. “Het was letterlijk de éérste keer dat Hendrik dat deed”, zeggen zijn vrienden. “Eigenlijk had hij het echt niet voor drugs.”

De ouders van Hendrik schrokken daar van, zeggen ze. “Dat van die drugs kwam voor ons echt als een verrassing”, zegt mama Veronique. “We weten wel dat Hendrik best wel beïnvloedbaar was. Maar volgens ons moeten die drugs al uitgewerkt zijn op het moment dat hij in het water ­belandde. Dat was namelijk méér dan zeven uur later.”

In welke omstandigheden Hendrik precies om het leven kwam, zal allicht nooit helemaal duidelijk worden. De enige die het kon weten, was een Amerikaanse vriend die hem vergezelde. Maar die was zo onder invloed dat hij met een black-out op het dak van een aangemeerde boot wakker werd en zich niets meer herinnerde.

Dankzij een toevallige getuige krijgen de ouders gelukkig nog een beetje een beeld wat er precies gebeurd is. Hendrik viel meer dan vermoedelijk van een muurtje, vlak naast het water. Daar was hij – overmoedig door de drank allicht – samen met zijn kompaan op gaan wandelen. De Amerikaanse vriend klom al snel op het dak en viel in slaap. Hendrik is wellicht verder gestapt, en zag toen niet dat het muurtje even verderop abrupt stopte. “Ik zie hem zo voor me op dat muurtje stappen”, zegt vader Mike. “Flamboyant en sierlijk als hij was. Tot hij misstapte en in het water ­belandde.” Eenmaal in het ijskoude water, had Hendrik nog weinig kans.

Voor de ouders is het verschrikkelijk dat één ongelukkige misstap hun zoon nu fataal is geworden. Het gerecht in Brugge voert vandaag nog een ­au­topsie op het lichaam van Hendrik uit. Maar zowel de speurders als de ­onderzoekers verwachten daar maar weinig van. De Amerikaanse vriend van Hendrik legde ondertussen ­verschillende verklaringen af bij de politie. Het ziet er momenteel naar uit dat hij geen vervolging riskeert.