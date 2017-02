Van Buyten straks geen sportieve baas meer bij Standard

Standard deed gisteren nog 4 opmerkelijke wintertransfers, maar de rol van Daniël Van Buyten (38) als sportief raadgever bij de Rouches is stilaan uitgespeeld. Big Dan zijn contract in Luik loopt deze zomer af en momenteel zijn er geen plannen om te verlengen.

Na zijn topcarrière als voetballer tekende Daniël Van Buyten een contract voor twee seizoenen als sportief raadgever bij Standard. Met een jaarsalaris van 600.000 euro werd hij één van de best betaalde werknemers bij de Rouches. Zijn troeven: een groot netwerk en zijn bekende naam.

Anderhalf jaar later staat Van Buyten in Luik vooral bekend om zijn soloacties en beperkte communicatie. Hij laat spelers op proef komen zonder anderen in te lichten en lijkt soms meer als een spelersmakelaar te werken dan als een echte clubman.

Natuurlijk heeft hij een hechte band met een topmanager als Christophe Henrotay, die al veel deals regelde voor Standard, maar hij benaderde ook veel Luikse jeugdspelers om ze eventueel binnen te loodsen bij het makelaarsbureau van Henrotay. De 84-voudige Rode Duivel volgt soms zijn eigen agenda zonder veel verantwoording te moeten afleggen.

Zo was hij een voorstander van de komst van coach Yannick Ferrera, maar liet hij die snel weer vallen. Deze maand was ook het afspringen van de transfer van Belfodil naar Everton voor 12 miljoen een klap. Trainer Koeman haakte plots af en ook Van Buyten overtuigde hem niet.

De invloed van Big Dan lijkt nu stilaan af te nemen, want hij zou ook niet altijd meer op één lijn zitten met zijn rechterhand Olivier Renard. Zo haalde Renard eergisteren nog N’Dongala van Gent naar Standard met de hulp van manager Mogi Bayat. Van Buyten was pas laat op de hoogte van die deal en op het einde stelde hij er zelfs vragen bij. Tot voor kort werkte Mogi amper voor de Rouches.

Andere rol?

Vraag is hoe Standard een monument als Daniël Van Buyten een uitgeleide kan geven. Voorzitter Bruno Venanzi is goed bevriend met huismakelaar Christophe Henrotay die hem hielp bij de overname van de club. Henrotay heeft dan weer een hechte band heeft met Big Dan. In geen enkel geval zal Venanzi Henrotay afvallen. Mogelijke oplossingen zijn misschien de trainersambities van Van Buyten of op zijn minst zijn functie herbekijken.