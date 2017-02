Club Brugge wou transferrecord breken voor Standard-speler

Club Brugge heeft gisteren met flankaanvaller Dorin Rotariu zijn laatste wintertransfer gedaan. De Roemeen kwam over van Dinamo Boekarest en tekende een contract voor 3,5 jaar. Club betaalde twee miljoen euro.

Landskampioen strikt Dorin Rotariu nadat bod van 4,5 miljoen voor Ben-Haim niet volstaat

Club Brugge kwam pas bij Rotariu terecht nadat enkele eerdere pistes mislukten. Het was gisteravond het einde van een lange strijd om een flankaanvaller binnen te halen. Het doel was de Israëliër Tal Ben-Haim (27) maar Maccabi Tel Aviv bleef dwarsliggen. Over het bod van 4,5 miljoen euro vonden beide ploegen een akkoord, maar Maccabi wou absoluut ook nog een waardige vervanger vinden. Die zoektocht mislukte waardoor pas gisteravond laat de deal met Rotariu werd afgerond. Er waren voordien nog pogingen ondernomen door Club Brugge. Ook de Argentijn Benitez stond op de lijst, net als de Roemeen Andrei Ivan (20). Edmilson van Standard was ook één van de doelwitten.

Club Brugge probeerde de voorbije weken nog een speler van Standard weg te halen: Mathieu Dossevi (28). Club bood ook voor hem maar liefst 5 miljoen euro (een transferrecord voor Club), maar stootte op een njet. Standard wilde Dossevi of ­Edmilson niet aan een Belgische club verkopen.

Met de Roemeen Rotariu werden de transferactiviteiten van Club Brugge gisteravond rond 23 uur afgerond.