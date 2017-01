Ryan reageert voor het eerst sinds terugkeer naar België: “Ik hou nog steeds van Club Brugge”

Mathew Ryan heeft na de 1-0 nederlaag tegen KV Oostende voor het eerst gereageerd sinds zijn terugkeer naar België. De ex-doelman van Club Brugge wordt door Valencia CF tot het einde van het seizoen verhuurd aan KRC Genk. “Ik hou nog steeds van Club Brugge,” zei hij.

Nieuwkomer Ryan kende niet de beste start. Na amper zeven minuten liet hij al een goal binnen. “Dit is niet mijn droomstart. We zijn een jong team, we moeten hieruit leren en verdergaan,” zei de Australiër.

Er was ook interesse uit Anderlecht voor de goalie, maar daar wilde Ryan niet gaan spelen. “Gezien mijn geschiedenis met Club Brugge kon ik dat echt niet maken, ik hield zoveel van de club.”