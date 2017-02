CLUBNIEUWS. KVO maakt "afspraken" over Dimata met Wolfsburg, Malinwa-verdediger mag niet naar Standard

KV Oostende maakte met het Duitse Wolfsburg al afspraken over een transfer van eerste spits Landry Dimata deze zomer, Standard aasde op KV Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe, en Lokeren hoopt op een fitte Tom De Sutter. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

KV OOSTENDE. Dimata (nog) niet naar Wolfsburg

KVO liet gisterenavond Gohi Bi Cyriac op huurbasis naar het Engelse Fulham vertrekken, en probeerde tot middernacht een vervanger voor de Ivoriaan aan te trekken. De pijlen werden gericht op spits Yohan Boli (23) van STVV, maar dat liet de Fransman, dit seizoen al goed voor zes goals in 18 wedstrijden, niet zomaar gaan.

Sowieso blijft Landry Dimata de eerste spits bij de kustploeg. Over een toptransfer naar Wolfsburg kunnen we nog niet spreken, maar tussen Oostende en de Duitse topclub zijn wel afspraken gemaakt voor de zomer.

Op defensief vlak was er gisteren nog sprake van een uitleenbeurt van Zarko Tomasevic aan Kortrijk. Toen dat niet doorging, werd nog even geopperd om Bruno Godeau naar het Guldensporenstadion te dirigeren, maar beide spelers blijven uiteindelijk bij Oostende.

KV MECHELEN. KV Mechelen laat Vanlerberghe niet gaan

Standard probeerde gisteren opnieuw om KV Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe te strikken door aanvaller Ryan Mmaee plus een geldsom in ruil te geven. Maar KV hapte alweer niet toe. Het had wel interesse in Mmaee, maar wou zijn jeugdproduct niet laten gaan. KV liet wel Ljuban Crepulja naar het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk gaan. De Kroatische middenvelder wordt een jaar verhuurd. Voor Callebaut zat er geen huur meer in.

LOKEREN. Vandaag beslissing over fitheid De Sutter

Tom De Sutter (achillespees) verscheen gisteren nog niet op training. De aanvaller moest nog rusten na de inspuiting van afgelopen zaterdag. Vandaag wordt beslist of hij fit is voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht. Bob Straetman (bil) had een contractuur en verscheen niet op training, vandaag zou de flankaanvaller echter al opnieuw van de partij zijn. Skulason (kuit) is nog niet fit, een scan wees uit dat de blessure van de IJslander nog niet hersteld is. Vanaf dit weekend zou hij opnieuw mogen lopen. Maric is intussen genezen en traint opnieuw mee.

WAASLAND-BEVEREN. Myny en Köteles opnieuw fit

Olivier Myny lijkt volledig hersteld van zijn vervelende enkelblessure en trainde gisteren mee bij Waasland-Beveren. Ook doelman Laszlo Köteles verscheen opnieuw op het oefenveld. Julian Michel en Vallteri Moren trainden individueel op het veldl. Alessandro Cerigioni was er om privéredenen niet bij.

De beloftenwedstrijd tegen Zulte-Waregem werd met zware 6-3-cijfers gewonnen. Aaron Dhont maakte een hattrick.

AA GENT. Vrije ticketverkoop voor duels tegen Tottenham gestart

Voor de twee Europa League-duels tussen AA Gent en het EngelseTottenham is de vrije ticketverkoop van start gegaan. Voor het uitduel op Wembley waren er gisteren nog ongeveer 1.000 stuks beschikbaar. Er is geen beperking vastgelegd op het aantal tickets dat één persoon kan kopen, maar er dienen wel ­enkele identiteitsgegevens opgegeven te worden per gekocht ticket. Enkel voor de thuiswedstrijd op donderdag 16 februari (aftrap om 19 uur) is er ook een onlineverkoop.Fans kunnen deze week ­terecht op de ticketdienst van 12 uur tot 18.

ZULTE WAREGEM. Derijck en Kaya niet speelklaar

Timothy Derijck is gisteravond niet mee afgezakt naar Luik, waar Essevee op afzondering is voor de halve bekerfinale van vanavond tegen Eupen. De centrale verdediger ondervindt nog te veel last van zijn knie. Misschien raakt hij wel speelklaar voor de topper tegen ­AA Gent van zondag. Ook Onur Kaya is nog onvoldoende hersteld van een verstuiking aan de enkel. Wellicht komt daardoor winteraanwinst Jakob Ankersen meteen in actie. Vanavond zakken er acht bussen af naar de Kehrweg, goed voor zo'n 430 supporters. Toch verwacht Essevee dat er in totaal 600 fans hun ploeg komen.