Albert Stuivenberg: “We krijgen niet wat we verdienen”

Albert Stuivenberg slaagde er dinsdagavond niet in Racing Genk voor een vijfde Bekerfinale in de clubgeschiedenis te plaatsen. Een overvloed aan gemiste kansen - zowel in de heen- als in de terugwedstrijd - bij de Limburgers zorgde ervoor dat KV Oostende medio maart voor de eerste keer naar de Heizel mag.

“Dit is een, want we kregen niet wat we verdienden”, vertelde Genk-coach Stuivenberg na de wedstrijd in de Luminus Arena. “Er zit echt heel veel in dit team, maar we moeten wel scoren, want in het voetbal draait het vooral om winnen van wedstrijden. Zowel in Oostende als vanavond voor eigen publiek hebben we te weinig gescoord in vergelijking met de hoeveelheid kansen die we kregen.”

Na acht minuten was Genk het voordeel na het uitdoelpunt in Oostende al kwijt. Berrier sneed door het hart van de Genkse afweer en bood vervolgens Musona de 0-1 aan. “We waren inderdaad slecht begonnen en moesten al meteen achtervolgen. Na de pauze zag ik dat het geloof en de overtuiging er bij ons wel was. Ik kan mijn jongens dus niets verwijten, buiten het missen van die kansen. Zelfs de strafschop ging er niet in. Al denk ik wel dat we er in het slot (na een duidelijke handsbal in de zestien, red) nog één hadden moeten krijgen.”

Die elfmeter werd door invaller José Naranjo te zwak ingeschoten om een snel vertrokken William Dutoit te verontrusten. Na afloop bleek dat de van Celta overgekomen Spanjaard niet eens bovenaan de lijst met strafschopnemers stond. “Het werd blijkbaar op het veld beslist dat Naranjo zou trappen, hij stond niet bovenaan de lijst en dan sta je als trainer machteloos. Dat maakt deze nederlaag natuurlijk extra zuur. Voor het overige kan Naranjo terugblikken op een degelijke invalbeurt. Voor een eerste wedstrijd deed hij het zeker naar behoren”, evalueerde Stuivenberg zijn aanvaller, die nog voor het halfuur de geblesseerde Aly Samatta kwam vervangen. “Op zijn kwetsuur heb ik nog geen zicht, daarover moet ik nog overleg plegen met de medische staf.”

Na de Bekeruitschakeling wacht Genk in de competitie nog een zware taak om de poorten van Play-off I open te beuken. Met een achtste stek zijn de Genkenaars momenteel vijf punten verwijderd van de zesde plaats van AA Gent, al heeft Genk wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Komend weekend zakt met Moeskroen alvast de rode lantaarn naar de Luminus Arena af. .