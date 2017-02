“Ikke? Meedoen aan Temptation? Nee, merci!”

Het langverwachte nieuwe seizoen van Temptation Island gaat woensdagavond van start op VIJF, maar enkele bekende Vlamingen en genodigden kregen de aflevering al in avant-première te zien op dinsdag. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel in een exclusieve locatie in Tour & Taxis in Brussel om te zien wat het felbesproken programma deze keer in petto zou hebben.

Showbizz Bart is er net zoals Astrid, Annelien Coorevits en Jamie Cooke zeker van: de ultieme verleiding is lekker eten! Foto: Morien Raeymakers

“Ik denk dat alle mensen er steeds zo naar uitkijken om de leugenaars te kunnen ontmaskeren. Zo van die mensen die voor de camera poeslief zijn en achter de schermen ermee denken weg te komen”, zegt Showbizz Bart.

Ook James Cooke zou wel een twist willen zien in het programma. “Wat ik geweldig zou vinden is dat alle vrijgezellen ineens allemaal met elkaar iets beginnen. Zo dat de ene lesbisch blijkt en de andere ook verliefd wordt. Dan is de verwarring compleet, zalig!”

“Ikke? Meedoen?”

Zelf deelnemen aan het programma, dat zien de bekende Vlamingen niet zitten. “Nee, dat interesseert me niet zo”, zegt Astrid Coppens. “Ik zou zo’n awesome vakantie liever met mijn ventje doen.” Ook Gert Verhulst is het met haar eens: “Meedoen? Nee, merci!”

Te verleiden zijn de bekende Vlamingen wel. “Een man die kan koken, vind ik heel aantrekkelijk”, verklapt Temptation-presentatrice Annelien Coorevits. “Gewoon lekker eten voor mijn neus en ik ben verkocht.” Een lekkere hap, een zalig dessertje, een goed glas wijn, ze zouden er zo voor tekenen.

De “guilty pleasures” van Annelien en Astrid? Lekker eten! Foto: Morien Raeymakers

Spijt en tips: de deelnemers blikken terug

Louise heeft één duidelijke tip: “Niet meedoen! Ik heb er heel veel spijt van.” Foto: Morien Raeymakers

Ook enkele deelneemsters van de vorige reeks kwamen vandaag kijken hoe de nieuwe lichting het er vanaf bracht. “Als ik nog een keer zou meedoen, zou ik het toch helemaal anders doen”, zegt Jolien, die in 2016 met haar lief Luc deelnam aan het programma. “Ik zou er vooral meer van genieten, want dat heb ik naar mijn mening te weinig gedaan.”

Louise haar tip voor de volgende kandidaten is duidelijk. “Niet meedoen!” klinkt het. “Ik heb er echt heel veel spijt van, ik denk dat dat wel duidelijk is.” Haar relatie met Marvin is op de klippen gelopen door het programma en de breuk was pijnlijk. Met enkele andere kandidates heeft ze wel nog contact, onder andere Jolien ziet ze nog af en toe. Haar frustraties schreef Louise van zich af in een roman, gebaseerd op het avontuur onder de titel ‘Waar het hart van vol is’.

Ook verleidster Chiara denkt met gemengde gevoelens terug aan het programma. “Enerzijds ben ik er positief over, want eerst vind je die aandacht heel leuk.” Toch is er volgens haar ook een schaduwzijde aan de faam. “Soms vragen mensen me of jongens me nu nog serieus nemen. Eerlijk? Ik betwijfel dat eigenlijk ook wel. Maar het echte leven is niet wat het op tv is, hé.”

Eerste aflevering: typisch Temptation

De eerste aflevering stelt de fans alvast niet teleur, zo zagen de genodigden tijdens de avant-première. Oneliners als “Ik heb 400 cc aan humor en daarmee kan ik elke man aan de haak slaan” en “Ik ben Pommeline en ik ben nog van veel meer voorzien”, wisselden elkaar razendsnel af. De vrijgezelle dames en heren halen meteen alles uit de kast om hun doel te bereiken: de relaties van de vier koppels kapot krijgen.

Woensdagavond kan ook jij de allereerste dubbelaflevering zien om 20.35 uur op VIJF.