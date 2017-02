Trump nomineert conservatieve Neil Gorsuch als rechter bij Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond aangekondigd dat hij Neil Gorsuch nomineert om Antonin Scalia op te volgen als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

"Rechter Gorsuch heeft buitengewone juridische capaciteiten, een briljante geest en een opmerkelijke discipline", aldus Trump bij de aankondiging die live op Facebook te volgen was. "Ik heb altijd gedacht dat de benoeming van een rechter bij het Hooggerechtshof de belangrijkste beslissing is die een Amerikaanse president kan nemen, na de beslissingen over de defensie", voegde de Republikein toe.

Gorsuch woont in Denver en werkt sinds 2006 als rechter bij het hof van beroep in Denver. Net als de in februari vorig jaar overleden Scalia is Gorsuch een voorstander van een strikte interpretatie van de Amerikaanse grondwet.

Met Gorsuch kiest Trump een man met een stevige stamboom in de Republikeinse partij. Zijn moeder was onder president Reagan het hoofd van het Milieuagentschap. Gorsuch zelf werkte op het kabinet van G.W. Bush, die hem later benoemde tot rechter in Colorado.

Gorsuch heeft de naam een briljant jurist te zijn. Hij schreef een boek tegen euthanasie, maar hij stelt het recht op abortus niet ter discussie. Hij is geliefd bij religieuze groepen. Als federaal rechter schaarde hij zich achter groepen die religieuze bezwaren opwierpen tegen de verplichting in Obama­care om werknemers een ziektekostenverzekering te geven met inbegrip van anticonceptiemiddelen voor vrouwen.

Barack Obama had in maart 2016 magistraat Merrick Garland voorgesteld voor de functie. Maar de door de Republikeinen gedomineerde Senaat weigerde zijn benoeming te bekrachtigen.

Ook de nominatie van Gorsuch moet nog door de Senaat goedgekeurd worden. De Democraten waarschuwden al dat ze geen kandidaat zouden goedkeuren die te conservatief is. Maar volgens Trump geniet Gorsuch zowel bij de Democraten als de Republikeinen een "enorme steun".

Met zijn 49 jaar is hij de jongste genomineerde in meer dan 25 jaar.