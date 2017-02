Man verkrachtte meisje (15) twee maanden lang meerdere keren per week

Antwerpen - De politie is op zoek naar een man die in 2015 twee maanden lang een vijftienjarig meisje elke week verkrachtte. Hij ging haar zelfs aan de schoolpoort opwachten. Foto’s van de man werden verspreid via het VTM-programma Faroek.

De twee leerden elkaar kennen toen het slachtoffer opkwam voor een vriendin op school. Die werd lastiggevallen door de man, waarop het slachtoffer besloot hem een sms te sturen en duidelijk te maken dat hij haar vriendin met rust moest laten.

Uiteindelijk slaagde de man erin om het meisje te versieren via sms. Hij stuurde haar uitdagende foto’s en sprak in oktober 2015 met haar af aan tramhalte Schijnpoort in Antwerpen. De tweede keer dat ze afspraken nam hij haar mee naar het Lobroekdok. Daar zei ze dat ze geen seks wilde, maar hij verkrachtte haar.

Zowat elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in 2015 wachtte de man zijn vijftienjarige slachtoffer op aan Schijnpoort. Hij dwong haar om mee te gaan, anders zou hij uitdagende foto’s van haar aan haar moeder tonen. Hij ging haar zelfs aan de schoolpoort opwachten.

Na twee maanden, in december 2015, doorbrak het meisje alle communicatie met de man en ging ze niet langer naar school. “Het meisje zit in het bijzonder onderwijs en is mentaal dus al kwetsbaarder”, zegt Ken Witpas van het parker van Antwerpen. “Na de feiten vertoonde ze schoolmoeheid en zijn ze op school uitgebreid met haar beginnen te praten. Toen zijn de verkrachtingen aan het licht gekomen.”

Volgens de twee meisjes is de man van Marokkaanse origine. Hij geeft een getaande huidskleur en zwart haar. Hij sprak geen Nederlands, wel Frans, Arabisch en Berbers. Naar eigen zeggen was hij negentien jaar, maar vermoedelijk is hij wel ouder.

Politie en parket vragen aan andere meisjes die eventueel door hem benaderd zijn om zich te melden. Alle info is welkom op het gratis nummer 0800-30.300 of via mail.