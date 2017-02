Dochtertje North showt kindercollectie van Kanye West en Kim Kardashian

Kim Kardashian heeft op Snapchat aangekondigd dat zij en Kanye West een kindercollectie zullen lanceren. Meteen werden ook beelden van hun dochtertje North in twee ontwerpen de wereld ingestuurd.

Het ziet er naar uit dat het mode-imperium van Kanye West wordt uitgebreid met een kinderlijn. Model van dienst is meteen hun driejarige dochtertje North. In enkele filmpjes die Kim Kardashian op Snapchat plaatste, zien we het meisje in een glinsterende gele jurk, een gele jas in omgekeerd schaap en Vans.

In het bijschrift bij de filmpjes luidt het dat de kinderlijn er binnenkort zit aan te komen. Volgens mama Kim heeft North zelfs meegeholpen met de ontwerpen. "Northie heeft mee de kleuren en de stoffen uitgekozen", klinkt het.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de collectie ondergebracht worden in de Yeezy-lijn van Kanye. Die toont trouwens zijn vijfde collectie in samenwerking met adidas op 15 februari tijdens de New York Fashion Week.