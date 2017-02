Benteke krijgt Sakho en Milivojevic als ploegmaats bij Crystal Palace

Crystal Palace, het team van Rode Duivel Christian Benteke, heeft zich op de laatste dag van de wintertransferperiode versterkt met de Franse verdediger Mamadou Sakho en de Servische middenvelder Luka Milivojevic.

De 26-jarige Sakho vervoegt The Eagles op huurbasis van Liverpool. Daar paste hij dit seizoen niet in de plannen van Jurgen Klopp. Eind vorig seizoen raakte de international (28 caps) betrokken in een dopingaffaire maar hij werd weer vrijgesproken, al kostte de zaak hem wel het EK.

Luka Milivojevic, 25, maakt de overstap van het Griekse Olympiacos. De middenvelder, die in het seizoen 2013-2014 voor Anderlecht voetbalde, zette dinsdag zijn handtekening onder een contract voor 3,5 jaar. De Servische international kost Crystal Palace naar verluidt 13 miljoen pond (15 miljoen euro).

Crystal Palace staat na 23 speeldagen op de achttiende plaats in de Premier League met 19 punten. Alleen Sunderland (16 ptn) en Hull City (16 ptn) doen voorlopig slechter dan het team van Sam Allardyce. De laatste drie degraderen.