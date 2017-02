De Ierse international Robbie Brady (25) ruilt tweedeklasser Norwich City voor het Burnley van Steven Defour. Hij plaatste zijn krabbel onder een verbintenis voor 3,5 jaar.

Burnley, een middenmotor in de Premier League, legt voor de middenvelder naar schatting 13 miljoen pond (15 miljoen euro) op tafel. The Clarets hebben het zelf over een “clubrecord”.